Смерть забрала уважаемого методиста омского колледжа

Она ушла на 52-м году жизни.

Фото: vk.com/ookkii_inside

Сегодня, 25 декабря, умерла методист Наталья Фильчакова. Об этом сообщили ее коллеги из Омского колледжа культуры и искусств.

– Коллеги в общении с ней всегда отмечали вежливость и тактичность, мудрость и человеколюбие, – сказано в некрологе в соцсетях учебного заведения.

По словам коллег, Фильчакова скончалась после непродолжительной болезни. Она ушла на 52-м году жизни.

О дате и месте прощания с преподавателем не сообщается.