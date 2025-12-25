«Скорбь безгранична»: народная артистка России умерла после похорон коллеги

У нее остановилось сердце. Медики не смогли спасти актрису.

Фото: teatrpushkin.ru

Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщил Театр им. Пушкина, в котором она проработала более 60 лет.

– Наша скорбь безгранична. О дате и месте прощания сообщим дополнительно, – говорится в сообщении.

Состояние актрисы ухудшилось во время прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким, в Театре имени Маяковского. Незадолго до смерти у Алентовой остановилось сердце. Врачи в течение как минимум получаса пытались реанимировать актрису, восстанавливая сердечный ритм, однако их усилия не увенчались успехом. Кроме того, анализы показали критически повышенный уровень сахара в крови.

Как сообщает Mash, актриса скончалась вследствие острого инфаркта миокарда в возрасте 83 лет. Ее смерть наступила в реанимации ГКБ № 1 Москвы. Последние месяцы актриса страдала от обострившейся гипертонической болезни сердца.

Актриса запомнилась зрителям по фильмам «Москва слезам не верит», «Зависть богов», «Время желаний» и другим.