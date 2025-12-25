Омск-Информ
·Общество

Прошел войну: ветеран из Омска отпраздновал 100-летний юбилей

С праздником ветерана поздравил глава города.

В минувшую субботу, 20 декабря, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Омска Николай Казикин отметил 100-летие. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

– Служил на II Украинском фронте, командовал взводом 18-й гвардейской механизированной бригады. В 1945 году участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии против японских войск, после окончания боевых походов продолжил службу в вооруженных силах, вышел на пенсию в звании полковника, отдав стране больше 35 лет своей жизни, – рассказал Шелест.

Отметим, что к концу марта 2025 года в Омске насчитали всего 34 ветерана ВОВ. Всем им присвоили звания почетных граждан Омска.

