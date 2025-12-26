В Омске расширяют возможности социальной адаптации воспитанников детского дома

В омском Доме детства имени Г. М. Кравцова обновили кухонное пространство для занятий по бытовым навыкам.

Фото: Дмитрий Верхоробин

Сотрудники компании «Газпромнефть-СМ» помогли оснастить Дом детства современной бытовой техникой для кухни. Средства на покупку оборудования были собраны во время благотворительного онлайн-аукциона «Энергия добра», который ежегодно проводится на всех площадках предприятия в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В каждую группу передали технику, необходимую для приготовления пищи: микроволновые печи, тостеры, миксеры, блендеры, мультиварки, а также наборы индукционной посуды. Обучение основам кулинарии и безопасному обращению с бытовыми приборами на специально оборудованной кухне рассматривается как важный элемент формирования социальных навыков и подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.

Это не первая совместная инициатива предприятия и детского дома. Ранее сотрудники Омского завода смазочных материалов проводили для ребят творческие конкурсы и мастер-классы, участвовали в обновлении помещений и развитии социально-бытовой инфраструктуры учреждения. В 2025 году воспитанники вместе с волонтерами компании также присоединились к социальному проекту «Здорово вместе», в рамках которого прошли мероприятия для омичей старшего поколения.

– Для нашей компании повышение качества жизни – одно из определяющих понятий в системе корпоративных ценностей, – отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ». – Оно относится и к сотрудникам, работающим на различных площадках, и к тем, кому мы стремимся помочь, реализуя социальные проекты. В традиционной акции «Энергия добра» волонтеры из разных городов участвуют целыми семьями, ведь лотами благотворительного аукциона являются новогодние игрушки, которые наши сотрудники создают вместе со своими детьми.

По словам руководства учреждения, подобная поддержка напрямую влияет на качество подготовки выпускников к взрослой жизни и расширяет возможности индивидуального развития детей.

– Социальные опросы показывают, что значительная часть выпускников детских домов не обладает достаточными навыками ведения быта, когда начинает самостоятельную жизнь, – поделилась Наталья Гриньке, директор Дома детства им. Г. М. Кравцова. – Поэтому мы стараемся создать для наших ребят эту базу, помогаем приобрести необходимые знания и умения. У нас стало больше возможностей для комплексной подготовки к жизни в социуме, развития самостоятельности и индивидуальности ребят. Но самое главное, дети понимают, что в мире есть добро и люди, готовые прийти на помощь.

Программа «Родные города» направлена на развитие регионов присутствия компании и охватывает культурные, образовательные, спортивные и социальные инициативы, ориентированные на устойчивое развитие территорий и поддержку местных сообществ.