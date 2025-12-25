Омск-Информ
·Общество

Омичей предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей призвали к осторожности на дорогах и пешеходных зонах.

В Омской области ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в министерстве регбезопасности, из-за холодных температур и образования наледи на дорогах повышается вероятность возникновения ДТП и травм.

Чтобы избежать этого, омичам рекомендуют быть внимательными на дорогах, обходить покрытые льдом и снегом места, переходить дорогу только в установленных для этого местах, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения и больших скоростей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций омичей просят обращаться по единому номеру служб экстренных вызовов – 112.

