Омских строителей заставят согласовывать высотки с аэропортом

Зона охватывает весь Омск и даже выходит за его пределы.

omskinform.ru

Аэропорт Омска обновил правила согласования высотных объектов на прилегающей территории, касающиеся четвертой подзоны. Всего подзон шесть, каждая из которых имеет свои особенности и ограничения для застройки.

В первой подзоне запрещено размещение объектов, не имеющих отношения к аэропорту. Вторая подзона исключает объекты, не предназначенные для обслуживания авиапассажиров, груза, багажа и воздушных судов. Третья подзона устанавливает ограничения по высоте зданий.

Фото: pravo.gov.ru

В четвертой подзоне также действуют ограничения на максимальную высоту, поскольку она охватывает зоны действия систем радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

Фото: pravo.gov.ru

В четвертой подзоне размещение объектов, потенциально мешающих навигационным системам и средствам управления воздушным движением, невозможно без согласования с аэропортом. Заявка на согласование должна содержать подробную информацию о характеристиках объекта, включая его назначение, этажность, конструктивные особенности, высоту и источники радио- и электромагнитных излучений.

Отметим, что в документе 2023 года сказано, что запрещается размещать объекты, превышающие высотные ограничения, рассчитанные с учетом особенностей рельефа, без согласования с аэропортом. В среднем эти значения установлены на отметке 100–120 метров в зависимости от района.