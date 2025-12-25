Участвовал в боях под Кременной: на СВО погиб молодой штурмовик из Омска

Он пробыл на спецоперации больше года.

Фото: vk.com/edromoskal

Сегодня, 25 декабря, в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Константином Кнаубом. Ему было 28 лет.

Константин Кнауб родился 7 января 1996 года. Окончил 9 классов школы, потом отучился на тракториста-машиниста в ПТУ-29. Работал по специальности в селе Шевченко. Потом переехал в Омск, где работал кладовщиком, потом строителем, а потом вахтовиком – помощником электромонтажника.

Контракт с Минобороны омич заключил 27 июня 2023 года. Служил в танковом полку стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона. Принимал участие в боях под Кременной, за Серебрянское лесничество. Погиб 5 августа 2024 года.