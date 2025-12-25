Омичам рассказали о худших подарках на Новый год

Среди них отсутствие подарка, одиночество и живая змея.

Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год. Результатами исследования поделились аналитики SuperJob.

Чаще всего причиной разочарования становятся предметы одежды и аксессуары, купленные без учета предпочтений получателя – носки, сумки, свитеры, галстуки – об этом заявили 7 % опрошенных.

Косметика и гигиенические средства заняли второе место в списке неудачных подарков (4 %). Наряду с вещами неудачными подарками опрошенные назвали и абстрактные понятия – одиночество или плохие новости.

Кухонные принадлежности и сувенирная продукция набрали по 3 % негативных отзывов. Немногие жалуются на книги, алкоголь, игрушки, поздравительные открытки и сладости – всего по 1 % опрошенных. Остальные 9 % указывают на другие неудачные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже экзотические сюрпризы вроде живой змеи.

Самое худшее, по мнению 19 % опрошенных, – это полное отсутствие подарка. Между тем 35 % россиян уверяют, что никогда не получали неприятных подарков.

Что касается половых различий, то мужчины чаще испытывают разочарование от предметов гардероба, книг и алкоголя, а женщины не рады дешевой косметике, кухонным аксессуарам, сувенирам и игрушкам.