В Омской области стали производить больше мяса, сыра и круп

А вот производство напитков снизилось.

В Омскстате рассказали о промышленном производстве в регионе с января по ноябрь 2025 года. В некоторых сферах наблюдался рост, а в других, наоборот, снижение производства.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 36,3 %. На 22,2 % больше стали делать электрического оборудования. Выпуск транспортных средств и оборудования увеличился на 8,9 %, автотранспортных средств и прицепов – на 8,3 %. На 19,6 % рост наблюдается в сфере ремонта и монтажа машин. Производство бумаги и бумажных изделий увеличилось на 5,7 %.

Производство некоторых продуктов в регионе также увеличилось. Больше стали делать мяса и субпродуктов птицы – на 63,6 %, подсолнечного масла – на 23,9 %, круп – на 22,8 %, мясных полуфабрикатов – на 18,8 %, говядины – на 13,4 %, сыра – на 11 %, макарон – на 5,4 % и свинины – на 4,2 %.

Рассказали статистики также и о снижении производства сырья на 13,2 %. В энергетике, тепло- и газоснабжении производство упало на 8,7 %. В отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 26,5 %. Генерация электроэнергии уменьшилась на 8,6 %, выработка пара и горячей воды – на 10,5 %.

В Омской области стали делать меньше вещей из резины и пластмассы – на 17 %. Выпуск неметаллической минеральной продукции снизился на 14 %, металлургических изделий – на 10,4 %, химических веществ – на 8,6 %, напитков – на 4,9 %.