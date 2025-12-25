Омский продавец елок угнал чужую машину и протаранил дерево

Авто он позаимствовал у своего партнера по бизнесу.

Фото: vk.com/55mvd

Сотрудники омской полиции раскрыли случай угона автомобиля, принадлежащего продавцу новогодних елок.

В полицию обратился 50-летний хозяин «тойоты», сообщив, что его машина пострадала в ДТП. Оказалось, что во время происшествия автомобилем управлял его знакомый, который сел за руль без разрешения владельца. Материальный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Автомобиль с поврежденным крылом, разбитым зеркалом и царапинами на двери находился на улице 2-я Дачная, где владелец уже несколько лет торговал елками, используя машину для обогрева. Однажды он доверил авто своему 27-летнему помощнику, но тот, оставшись ночью сторожить, решил покататься вместо охраны товара.

Находящийся на месте происшествия сторож объяснил, что ему было холодно, поэтому он согрелся в машине и решил прокатиться по улице. Однако, не справившись с управлением, он врезался в дерево, а затем вернулся на прежнее место, надеясь остаться незамеченным.

Против омича возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.