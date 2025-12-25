Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В Омске «убитая» дорога угрожает детям

Суд дал год на ремонт покрытия и нанесение разметки.

Ленинский районный суд Омска рассмотрел дело о нарушениях безопасности дорожного движения возле дома детства «Радуга». Проверка прокуратуры выявила, что рядом с учреждением отсутствуют освещение, пешеходный переход, «лежачие полицейские», дорожные знаки и разметка, а асфальт местами разбит и испещрен ямами, что опасно для детей и горожан.

Суд обязал департамент транспорта и департамент городского хозяйства Омска устранить эти нарушения: в течение года после вступления решения в силу привести в порядок дороги, обустроить пешеходный переход, поставить дорожные знаки и нанести разметку, а в течение двух лет установить освещение.

Омский областной суд оставил решение без изменений.

·Авто

В Омске «убитая» дорога угрожает детям

Суд дал год на ремонт покрытия и нанесение разметки.

Ленинский районный суд Омска рассмотрел дело о нарушениях безопасности дорожного движения возле дома детства «Радуга». Проверка прокуратуры выявила, что рядом с учреждением отсутствуют освещение, пешеходный переход, «лежачие полицейские», дорожные знаки и разметка, а асфальт местами разбит и испещрен ямами, что опасно для детей и горожан.

Суд обязал департамент транспорта и департамент городского хозяйства Омска устранить эти нарушения: в течение года после вступления решения в силу привести в порядок дороги, обустроить пешеходный переход, поставить дорожные знаки и нанести разметку, а в течение двух лет установить освещение.

Омский областной суд оставил решение без изменений.