За пару дней до Нового года омичей оставят без холодной воды

Отключение продлится весь день.

Omskinform.ru

Омский водоканал сообщил о проведении ремонтных работ на сетях водоснабжения. В связи с техническим обслуживанием трубопровода по ул. Омской, 107, в понедельник, 29 декабря, с 10 часов утра до 22 часов вечера местным жителям отключат холодную воду.

Всего в зону отключения попали 11 многоквартирных домов, два социальных объекта и одно административное здание по адресам: ул. Омская, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 85, 107, 111, 114/1, 115, 119, 121, 125, 127/1.

На Омской, 115, на протяжении всего периода проведения работ для жильцов будет стоять машина с питьевой водой.