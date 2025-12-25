В Омской области пенсионер получил срок за убийство племянницы

Мужчина задушил 41-летнюю родственницу во время бытового конфликта.

Фото создано при помощи ИИ

Саргатский районный суд вынес приговор по делу об убийстве. 72-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Напомним, что трагедия произошла 27 августа этого года. В суде установлено, что пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 41-летней племянницей. Женщина проживала в его доме, причиной ссоры стал ее образ жизни. Она злоупотребляла алкоголем и ранее была лишена родительских прав. В ходе перепалки мужчина задушил родственницу, после чего сам позвонил ее сестре и признался в содеянном.

При вынесении приговора суд учел личности виновного и погибшей и состояние здоровья мужчины. Пенсионеру назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также он обязан выплатить 500 тыс. рублей сестре погибшей, которая сейчас воспитывает ее ребенка.