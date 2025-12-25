ЖКХ-2026: омичам рассказали об изменении тарифов на «коммуналку»

Основное повышение тарифов произойдет с 1 октября.

Фото: Freepik.com

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских рассказал об изменении стоимости коммунальных услуг в 2026 году. Повышений предусмотрено два – с 1 января и с 1 октября.

Русских напомнил, что в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям.

Январское повышение составит 1,7 %, оно одинаковое для всей страны. Это связано с изменением в налоговом законодательстве, в том числе с повышением ставки НДС. Основное изменение в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было ранее, а с 1 октября. Для Омской области средний индекс повышения платы за услуги ЖКХ установлен в размере 13 %, также принято предельно допустимое отклонение – в размере 12,9 %.

– Предельный индекс устанавливается исходя из суммы среднего индекса и допустимого отклонения. Получается 25,9 %. Отмечу, что по стране максимальные индексы установлены, например, в Ставропольском крае – 43,9 %, Республике Коми – 30,3 %, в Пермском крае и Орловской области – почти 30 %, в Тюменской – 27,1 %, – сказал Русских.

Рост тарифов на услуги ЖКХ в Омской области глава РЭК объяснил «необходимостью решить ряд задач по улучшению состояния коммунальной сферы, требующих инвестирования, несмотря на регулярное и значительное бюджетное вливание средств в данную инфраструктуру».

Тарифы для крупнейших ресурсоснабжающих организаций Омской области на 2026 год:

Водоснабжение АО «ОмскВодоканал»: стоимость питьевой воды для потребителей с 1 января составит 28,24 руб/куб. м (+46 коп.), с 1 октября – 31,90 руб/куб. м.

Водоотведение АО «ОмскВодоканал»: с 1 января будет стоить 32,48 руб/куб. м (+54 коп.), с 1 октября – 36,70 руб/куб. м.

Электроэнергия для домов с электроплитами с нового года составит 4,45 руб/кВт*ч (сейчас 4,38 руб/кВт*ч), для домов с газовыми плитами – 6,36 руб/кВт*ч (сейчас 6,27 руб/кВт*ч). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 октября составит 7,08 руб/кВт*ч. Для домов с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов и СНТ тариф на электроэнергию ниже на 30 % и составит 4,95 руб/кВт*ч.

Газоснабжение крупнейшего поставщика в регионе «Газпром межрегионгаз Омск» увеличится с 1 января на 1,6 % (+12 копеек) и составит 7,70 руб/куб. м. Такая цена будет действовать для тех, кто использует газ в том числе на отопление. Если газ используют для приготовления пищи, цена составит 12,47 руб/куб. м (сейчас 12,27 руб/куб. м).

Теплоснабжение: АО «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании» – с 1 января для потребителей утвержден экономически обоснованный тариф в размере 2681,90 руб/Гкал, с октября цена составит 3030,63 руб/Гкал. АО «Тепловая компания» – с 1 января тариф 3231,19 руб/Гкал, с 1 октября – 4911,27 руб/Гкал. Для ООО «ТГКом» с 1 января тариф установлен в размере 2556,8 руб/Гкал, с 1 января – 4622,81 руб/Гкал. По этому ресурсу льготные тарифы пока не установлены. Как поясняет РЭК, в случае, когда плата меняется с 1 января, льготный тариф будет утвержден до 31.12.2025, а с 1 октября – в 3-м квартале 2026 года.