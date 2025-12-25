На трассе под Омском два парня погибли в страшной аварии

Водителя другой машины с травмами доставили в больницу.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня утром в Таврическом районе Омской области произошла серьезная авария, унесшая жизни двоих человек. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию в 10:30.

По предварительным данным, на 40-м километре автодороги Омск – Русская Поляна 20-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и выехал на встречку. Машина столкнулась с «Тойотой-РАВ 4», за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Фото: t.me/omsk_police

Водитель «Лады» и его 21-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Водитель иномарки выжил, но получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины этой трагедии. Прокуратура Омской области поставила ее на контроль.