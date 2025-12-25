Омский меценат Капустин назвал «Сибиризацию России» важным для страны проектом

На конференции в Москве эксперты из разных сфер обсудили стратегию «сибиризации» – всестороннего развития территорий от Урала до Тихого океана.

Фото: https://www.business-gazeta.ru/

Известные российские ученые, общественные и политические деятели продолжают работу над проектом «Сибиризация России: поворот на Восток 2.0». В Москве, на площадке НИУ ВШЭ, прошли II Тобольские чтения – научно-практическая конференция, объединившая экспертов для обсуждения стратегии всестороннего развития регионов за Уралом.

Идейным вдохновителем проекта выступает Сергей Караганов, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Конференция прошла при поддержке предпринимателя, мецената, основателя и руководителя группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина.

Первые «Тобольские чтения» состоялись в апреле в Тобольске – историческом центре Сибири. Именно там оформилась идея «сибиризации» как нового общественного движения. Вторая конференция в Москве носила практический характер и была посвящена вопросам развития логистики Сибири и Дальнего Востока.

В центре внимания участников Тобольского клуба оказался доклад «Пути и дороги Сибири», подготовленный экспертами из разных регионов страны. Экономисты, демографы, логисты и географы проанализировали существующие транспортные связи макрорегиона и рассмотрели возможности создания новых логистических маршрутов и альтернативных видов транспорта. Ключевая идея доклада – переход от восприятия Сибири как тылового пространства к формированию ее роли в качестве центрального узла евразийской интеграции.

Фото: https://www.business-gazeta.ru/

– Сейчас Тобольским клубом ведется работа по подготовке общественного мнения, основывающаяся на научных данных, для более эффективного хода «сибиризации», – отметил Сергей Караганов. – Сибирские сильные стороны нужно постоянно подсвечивать.

Доклад вызвал активную дискуссию, в которой приняли участие представители научного сообщества и органов власти. В частности, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию макрорегиона.

– Для развития Сибири важен комплексный подход – создание новых центров экономической активности, инфраструктуры, городов, – отметил он. – Тенденция налицо – некоторые компании уже перенесли свои штаб-квартиры в Сибирь, например «Русгидро».

Эксперты также обратили внимание на проблемы транспортной связанности региона, сезонные ограничения и отсутствие единой логистической системы. Звучали предложения о создании сквозных транспортных артерий, развитии речных маршрутов, портовой инфраструктуры, беспилотных перевозок и авиации малых высот.

Отдельный блок обсуждений был посвящен демографическим вопросам. Участники отметили отток молодежи из восточных регионов и необходимость создания условий для закрепления населения – через развитие социальной инфраструктуры, образования, занятости и комфортной городской среды. По мнению экспертов, оптимальная модель урбанистического каркаса Сибири предполагает баланс крупных агломераций, средних и малых городов, а также развитие малоэтажного строительства.

Фото: https://www.hse.ru/news/expertise/1113472067.html

Важной частью конференции стала церемония дарения редких книг, выпущенных благотворительным фондом «Возрождение Тобольска». Издания были переданы Российской государственной библиотеке, библиотеке администрации президента и библиотеке НИУ ВШЭ. В числе дарителей – Святослав Капустин и председатель президиума фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Кроме того, Святослав Капустин вручил Сергею Караганову орден «Звезда Ермака», отметив его роль в продвижении идеи «сибиризации» как значимого общественного и интеллектуального проекта.

– Мы верим, что «сибиризация России» – это серьезный проект, который вполне может стать национальной идеей России, – подчеркнул Святослав Капустин. – Идей подобного уровня на сегодня нет.

Работа над проектом продолжается. Подробнее с темой «сибиризации» и конкретными инициативами по развитию макрорегиона можно ознакомиться в шестом и седьмом номерах журнала «Трамплин. Возможности».