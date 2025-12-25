Омичам изменили график получения детских пособий

В декабре их выплатят досрочно.

Omskinform.ru

В преддверии новогодних праздников Отделение СФР по Омской области изменило график выплат. Пособия за декабрь будут перечислены раньше привычного срока.

Согласно обновленному графику, 25 декабря на счета омичей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, выплата на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. 26 декабря зачислят ежемесячную выплату из материнского капитала.

– Следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику: за январь – в феврале 2026 года, – добавили в Омском отделении Социального фонда России.

Специалисты фонда напомнили, что средства поступают в течение всего рабочего дня, поэтому не стоит волноваться, если перевод не пришел утром. Тем, кто получает пособия через почту, необходимо ориентироваться на график работы своего почтового отделения.