Экс-мэр из омской колонии не смог обжаловать отказ в УДО

Ему отказали в досрочном освобождении два суда.

omskinform.ru

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат нижегородского Заксобрания Олег Сорокин не смог оспорить отказ Куйбышевского суда Омска в условно-досрочном освобождении. Омский областной суд оставил решение без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Сорокина арестовали в декабре 2017 года за взятку и похищение человека. В 2019 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Сначала Сорокин отбывал наказание в колониях Кировской области и Мордовии, где получал взыскания за нарушения режима. В 2024 году из-за этого ему уже отказали в замене наказания на исправительные работы. Позже экс-чиновника и депутата перевели в омскую колонию строгого режима.

Отметим, что осенью он даже требовал компенсацию от омской колонии. Сорокин считал, что его содержат в плохих условиях.