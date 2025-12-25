Не только кошки и собаки: к омичам из леса вышли 13 бешеных диких животных

Всего смертельной инфекцией заразились 32 домашних и диких зверя.

Фото создано при помощи ИИ

По данным на 10 декабря, в Омской области уже зафиксировали 32 очага бешенства. Как сообщили «Омск-информу» в Главном управлении ветеринарии, 8 очагов – в Омском районе, 5 – в Калачинском, по 4 – в Горьковском и Нижнеомском, по 2 – в Черлакском и Тюкалинском, по 1 – в Тевризском, Марьяновском, Называевском и Павлоградском. В Омске также выявили один очаг.

Всего в регионе выявили 4 бешеных кошек, 9 бешеных собак и 6 сельскохозяйственных животных. Еще в 13 случаях смертельную инфекцию в населенные пункты занесли дикие плотоядные животные.

На прошлой неделе в Саргатском районе зафиксировали новый, 33-й очаг бешенства.

Отметим, что в 2024 году в регионе было 19 неблагополучных пунктов по бешенству.