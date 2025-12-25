На СВО погиб молодой омский стрелок

Мужчина участвовал в боях с октября 2024 года по февраль 2025-го.

Фото: vk.com/edromoskal

Вчера, 24 декабря, в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Алексеем Юдиным. Ему было 32 года.

Алексей Юдин родился 11 марта 1992 года в селе Имшигал Тарского района. Служил в армии. Работал в СПК «Сибиряк». В октябре 2024 года заключил контракт с Минобороны. Имел звание младшего сержанта. На СВО был стрелком стрелкового отделения. Погиб 22 февраля 2025 года.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», свою семью Алексей завести не успел.