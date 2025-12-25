Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погиб молодой омский стрелок

Мужчина участвовал в боях с октября 2024 года по февраль 2025-го.

Вчера, 24 декабря, в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Алексеем Юдиным. Ему было 32 года.

Алексей Юдин родился 11 марта 1992 года в селе Имшигал Тарского района. Служил в армии. Работал в СПК «Сибиряк». В октябре 2024 года заключил контракт с Минобороны. Имел звание младшего сержанта. На СВО был стрелком стрелкового отделения. Погиб 22 февраля 2025 года.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», свою семью Алексей завести не успел.

·Общество

На СВО погиб молодой омский стрелок

Мужчина участвовал в боях с октября 2024 года по февраль 2025-го.

Вчера, 24 декабря, в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Алексеем Юдиным. Ему было 32 года.

Алексей Юдин родился 11 марта 1992 года в селе Имшигал Тарского района. Служил в армии. Работал в СПК «Сибиряк». В октябре 2024 года заключил контракт с Минобороны. Имел звание младшего сержанта. На СВО был стрелком стрелкового отделения. Погиб 22 февраля 2025 года.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», свою семью Алексей завести не успел.