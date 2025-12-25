Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омский предприниматель незаконно захватил территорию детсада

На участке земли он устроил склад и стоянку автомобилей.

Департамент имущественных отношений омской мэрии через суд обязал предпринимателя освободить незаконно занятую им территорию на 27-й Северной. Омич разместил на 150 кв. м земли железобетонное сооружение для хранения инвентаря, а рядом также наставил машин.

– Выделенная местность находится в пределах территориальной зоны объектов дошкольного и школьного образования, – сообщили в УФССП.

По данным приставов, предпринимателю дали 30 дней на устранение нарушений. Мужчина убрал свое имущество с чужой земли, однако сделал это с опозданием. За это ему придется оплатить исполнительский сбор.

