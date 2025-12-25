Омск-Информ
·Происшествия

В омском лицее у школьницы загорелся телефон

Сообщается, что никто из учеников не пострадал.

Вчера, 24 декабря, в омском лицее № 66 загорелся телефон одной из учениц. Устройство задымилось прямо на диване в коридоре, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Как уточнили в мэрии Омска, из-за пожара сработала сигнализация и всех школьников быстро эвакуировали.

– На перемене у обучающейся задымился телефон, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации. Специалисты учреждения оперативно отреагировали на ситуацию и незамедлительно эвакуировали всех обучающихся. Опасности для жизни и здоровья детей нет. Образовательный процесс продолжился в штатном режиме, – прокомментировали власти.

Уже после инцидента подростки забрали «останки» устройства и показали их на видео. У обгорелого смартфона отошел дисплей, а под ним гаджет вздулся, почернел и покрылся копотью.

