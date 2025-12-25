Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб мобилизованный омич с двумя орденами

Мужчину уже похоронили.

На СВО погиб уроженец села Ушаково Муромцевского района Омской области Денис Верясов. Как рассказал глава района Сергей Казанков, мужчину мобилизовали. Он имел звание ефрейтора и служил в качестве старшего стрелка бронегруппы.

– Был отважным человеком и при жизни удостоился ордена Мужества. Второй орден был присвоен ему посмертно, – рассказала Казанков.

У военнослужащего остались жена и маленькая дочь. Его похоронили в Феодосии, где живет его жена.

