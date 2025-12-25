В Омском аэропорту задержали все рейсы в Москву из-за массовой атаки БПЛА

Все шесть утренних самолетов в Шереметьево и Домодедово не вылетели вовремя.

omskinform.ru

Сегодня, 25 декабря, омские авиарейсы вновь столкнулись с массовыми задержками. По информации онлайн-табло местного аэропорта, все шесть утренних самолетов в Москву не смогли подняться в воздух вовремя.

Так, вылет борта, направлявшегося в Шереметьево, задержали более чем на час. Самолет вылетел в 6:50 вместо запланированных 5:40. Два воздушных судна, держащих курс на Домодедово, взлетели в 7:10 и 8:22 соответственно, вместо намеченных 6:25 и 6:35.

Пассажиры, ожидавшие отправлений в Шереметьево в 7:05 и 8:05, тоже столкнулись с положительными задержками. Их вылеты состоятся в 9:35 и 9:30.

Отметим, что сегодня ночью мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал об уничтожении беспилотников над городом. С полуночи до 6 утра по омскому времени силами ПВО Минобороны были отражены атаки десяти дронов.