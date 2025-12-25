По Омску разъезжают новогодние троллейбусы

Работники муниципального транспорта украсили «рогатых» к празднику.

Фото: Владимир Казионов

В Омске к Новому году украсили троллейбусы. Сказку получилась создать силами сотрудников муниципального предприятия в подвижных составах.

Фото: Владимир Казионов

По данным «Вечернего Омска», новогоднее настроение омичам внутри троллейбусов создают ангелочки и снежинки на стеклах. В салонах установлены маленькие и средние елочки, повсюду мишура, флажки и елочные игрушки.

Фото: Владимир Казионов

Довершают новогодний вайб фигурки животных, в том числе символ наступающего 2026 года – красный конь.

Фото: Владимир Казионов

Впрочем, праздничное убранство можно увидеть в автобусах и трамваях.