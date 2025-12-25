В Омске на месте «брошенного» ЖК возведут высотки

Компания «Стройбетон» Олега Золотова завершит формирование и строительство микрорайона.

Мэрия Омска вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории на перекрестке улиц Заозерной и Королева в Советском округе. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.

До 2010-х гг. здесь располагались дачи. Но их снесли под ЖК «Сады Науки». Строительство микрорайона началось в 2014 году, но было заморожено в 2017 году. В 2023–2024 гг. возведение трех многоэтажек возобновила компания «Стройбетон» омского предпринимателя Олега Золотова.

Судя по всему, подрядчик намерен завершить формирование ЖК. И собирается построить 9 высоток вдобавок к уже существующим трем. В этот перечень войдут 18-этажная «свечка» с детским садом, шесть 16-этажных домов и два жилых здания переменной этажности: одно с блоками в 16 и 18 этажей, другое – 16, 18 и 22 этажа. Планируется построить 200 «квадратов» жилья на 5 тысяч человек.

Жилье предполагается возвести в 2026– 2030 гг. Школу построят в 2032 году. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 января следующего года.