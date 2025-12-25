Омск-Информ
·Спорт

Ги Буше об игре с «Нефтехимиком»: «Два месяца назад мы бы такой матч проиграли»

Главный тренер «Авангард» откровенно высказался о домашнем матче своих подопечных.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил вчерашний домашний матч команды с «Нефтехимиком». «Ястребы» одолели соперника только в овертайме, со счетом 4:3.

По мнению наставника, игра была не из легких, но команда не сдалась, более того, она окрепла. И еще несколько месяцев назад не выдержала бы натиска соперника.

- Важно, что сегодня мы не сдались и на паниковали, оказавшись под давлением. Такие победы важны. Они многое дают команде. Два месяца назад мы бы такой матч проиграли, - сказал Ги Буше на послематчевой пресс-конференции. - Но сейчас ментально команда изменилась. Это зрелый и мощный коллектив, который спокойно и здорово действует под давлением.

Следующий матч «Авангард» проведет 26 декабря на «G-Drive Арене» против магнитогорского «Металлурга».

