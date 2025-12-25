Омск-Информ
·Общество

Эксперт рассказал, как правильно праздновать новогоднюю ночь

Доцент Пермского политехнического университета Сергей Солодников рекомендует начать застолье с легких салатов.

Новый год лучше начинать отмечать с легких овощных салатов, а запивать праздничные блюда желательно только несладкой водой без газов. Об этом рассказал доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политехнического университета Сергей Солодников.

По мнению ученого, употребление в начале застолья салатов стимулирует пищеварение и позволит контролировать аппетит. Затем можно налегать и на более тяжелые блюда.

- Затем лучше перейти к холодным закускам (соленые огурцы, грибы, нежирное заливное) — они подготовят желудочно-кишечный тракт, стимулируя выработку ферментов, - цитирует эксперта URA.RU. - После этого можно есть более тяжелые салаты с майонезом и холодец, так как пищеварительная система уже активно работает.

Горячее блюдо стоит пробовать в последнюю очередь. Этот прием позволит не переесть в начале и даст чувство сытости от уже съеденного, а также обеспечит правильную последовательность переваривания, от легких волокон к сложным белкам и жирам.

Также Сергей Солодников отметил, что лучше совсем не пить прямо в момент пережевывания еды. Она должна пропитаться ферментами и слюной, необходимыми для пищеварения. Исключением будет только очень сухие продукты, например, мясо, орехи, выпечка. Вместе с ними можно выпить небольшое количество воды. Об алкоголе во время застолья ученый скромно умолчал.

