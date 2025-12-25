Омичей ждет сказочная предновогодняя погода

Но это продлится всего день. Постепенно холодает.

omskinform.ru

В Омске после оттепели постепенно похолодает. В четверг, 25 декабря, по данным Обь-Иртышского УГМС, ночью ожидается до -5…-10°, местами -15…-20°, по северо-западу -24…-29°. Днем 5…-10°, местами -15…-20°, по северо-западу -24…-29°, в течение дня предполагается понижение температуры воздуха.

Синоптики обещают небольшой снег. В отдельных районах изморозь, а на дорогах местами снежный накат.

В пятницу, 26 декабря, похолодает еще больше, до -30 градусов.