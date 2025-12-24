Страдает весь район: многоэтажки в Омске остались без отопления

Все отключения произошли на этой неделе.

omskinform.ru

Омичи снова начали жаловаться на проблемы с отоплением и горячей водой. По словам горожан, вчера, 23 декабря, было холодно в квартирах дома № 5 на улице 2-й Железнодорожной.

– Бесконечные отключения тепла и горячей воды. Страдает не только наш дом, а весь район, – рассказала в соцсетях губернатора местная жительница.

На отключение отопления пожаловались и омичи из дома № 8 по улице Шакурова. По словам омичей, горячая вода и отопление исчезают регулярно. В последний раз это произошло 22 декабря.

Сегодня, 24 декабря, отопления нет по адресу улица 24-я Северная, 204.

На этой неделе на отключение отопления жаловались также жители домов на улице 75-й Гвардейской бригады.