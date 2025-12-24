Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области борец с болезнями животных оказалась взяточницей

Осужденная еще может обжаловать это решение.

Марьяновский районный суд Омской области вынес приговор бывшей руководительнице «Областной станции по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району» Светлане Кудре. Ее признали виновной во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба омских судов, Кудря принимала деньги и услуги от руководителей двух сельскохозяйственных предприятий. Общая сумма взяток составила 810 000 рублей.

В наказание Кудрю решили отправить в колонию общего режима на 5 лет. Ее также оштрафовали на 1 млн рублей и лишили права занимать должности на государственной службе на 3 года. Сумму взятки конфискуют.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Кудря может его обжаловать.

