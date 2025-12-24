Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Форвард «Авангарда» восстановился после травмы и отправился играть в фарм-клуб

Он выйдет на лед в ближайшем матче «Омских Крыльев».

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Павел Леука восстановился после травмы. Однако играть он пока будет не в КХЛ, а ВХЛ. Леука выйдет на лед уже в сегодняшнем матче «Омских Крыльев» против пермского «Молота».

Леука имеет так называемый двухсторонний контракт с «Авангардом». Это позволяет 22-летнему форварду, не попадающего в основной состав первой команды, играть за фарс-клуб.

·Спорт

Форвард «Авангарда» восстановился после травмы и отправился играть в фарм-клуб

Он выйдет на лед в ближайшем матче «Омских Крыльев».

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Павел Леука восстановился после травмы. Однако играть он пока будет не в КХЛ, а ВХЛ. Леука выйдет на лед уже в сегодняшнем матче «Омских Крыльев» против пермского «Молота».

Леука имеет так называемый двухсторонний контракт с «Авангардом». Это позволяет 22-летнему форварду, не попадающего в основной состав первой команды, играть за фарс-клуб.