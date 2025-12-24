В Омской области снова ударят морозы

Ночная температура может понижаться до –35, а дневная до –29.

Фото: t.me/gigachat_bot

По данным Обь-Иртышского УГМС, на Омскую область снова надвигается похолодание. Сегодня ночью и завтра днем в северо-западных районах температура понизится до –29 градусов. Однако так холодно будет не везде. На юге ожидается –5...–10.

В ночь на пятницу будет до –35 градусов при прояснении. Днем ожидается –22...–27.

В ночь на субботу также ожидается до –33 градусов. Однако днем уже будет теплее, всего –12...–17.