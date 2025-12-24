Десятки омичей застряли в неисправном автобусе на тюменской трассе

Они смогли продолжить путь только после помощи спасателей.

Фото: 72.mchs.gov.ru

В минувший понедельник, 22 декабря, на трассе в Тюменской области сломался автобус, ехавший из Ханты-Мансийска в Омск. По данным МЧС, инцидент произошел днем на 3-м километре автодороги «Аромашево – Вагай».

У автобуса отказала коробка передач. В результате 29 пассажиров и водитель застряли посреди заснеженной дороги без обогрева.

Однако на помощь людям пришли сотрудники МЧС Тюменской области. Они сохраняли тепло в автобусе и починили коробку передач.

В результате водитель и пассажиры смогли продолжить путь.