Общество

Небезопасную «молочку» нашли в 11 омских магазинах

Продукцию распространял индивидуальный предприниматель.

В декабре сотрудники Россельхознадзора уличили омского индивидуального предпринимателя Губерта С. В. в систематических нарушениях требований ветеринарного законодательства. Предприниматель торговал непроверенной молочной продукцией и кормами.

Документы, подтверждающие происхождение продукции, оказались аннулированными. Несмотря на это, около 100 кг «молочки» (кефир, сметана, молоко, творог) и консервированных кормов поступали на полки 11 магазинов.

Всего предприниматель нарушил закон 122 раза. Ему объявили предостережение о недопустимости нарушений.

