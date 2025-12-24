Омск: как будет работать общественный транспорт 1 января

Машины выйдут на маршруты позже обычного.

Омичам рассказали о режиме работы общественного транспорта во время новогодних каникул. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, 1 января муниципальный общественный транспорт выйдет на линии позже, чем обычно, из-за традиционного для этого периода снижения пассажиропотока.

– 1 января, учитывая традиционное снижение пассажиропотока, в утреннее время будут организованы более поздние выезды автобусов, троллейбусов и трамваев на линию, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также Шелест добавил, что во время новогодних каникул транспорт будет работать в режиме выходного дня.

За актуальной информацией о местоположении транспорта мэр посоветовал обратиться на официальный сайт АО «Пассажирсервис» или по телефону информационно-справочной службы 90-12-12.