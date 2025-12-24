Омичей развезут после Нового года на улице

Однако за проезд все равно придется заплатить.

Omskinform.ru

После празднования Нового года, которое пройдет в Омской крепости, омичей развезут по домам. Подробнее о спецмаршрутах рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Так, омичей по домам развезут:

Маршрут № 95 до улицы Гашека: через Юбилейный мост, улицу Лермонтова, проспект К. Маркса, улицы Маяковского, Богдана Хмельницкого, Кирова, Новокирпичную, Сибирский проспект.

Маршрут № 33 до улицы Бархатовой: через Юбилейный мост, улицу Ленина, Ленинградскую площадь, проспект К. Маркса, улицы Гагарина, Интернациональную, Красный Путь, проспект Мира, улицы Нефтезаводскую, Энтузиастов, проспект Менделеева.

Маршрут № 94 до микрорайона Первокирпичный: через Юбилейный мост, улицу Ленина, Ленинградскую площадь, проспект К. Маркса, улицы Гагарина, Герцена, 24-ю Северную, Багратиона, 4-ю Челюскинцев, 21-ю Амурскую, Завертяева.

Маршрут № 24 до поселка Солнечный: через Юбилейный мост, улицу Ленина, Ленинградскую площадь, проспект К. Маркса, улицы Гагарина, Интернациональную, Красный Путь, мост им. 60-летия Победы, улицы Конева, 70 лет Октября, проспект Комарова, улицы Лукашевича, Дианова, 2-ю Солнечную;

Маршрут № 45 до микрорайона Ясная Поляна: через Юбилейный мост, улицу Лермонтова, проспект К. Маркса, Ленинградский мост, улицу Суворова, О. Кошевого, Торговую, Бетховена, Мельничную.

Также мэр отметил, что автобусы подъедут на площадку по улице Партизанской. Отправление автобусов запланировано на 3:00 1 января.

Фото: t.me/shelest_sn

Высадка пассажиров будет осуществляться по требованию на остановках по пути движения автобусов. Однако бесплатный проезд омичам не подарят. Платить за проезд придется по городскому тарифу. Проездные также работают.