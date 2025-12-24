В Омске обнаружили опасную сметану с плесенью

Ею уже успели накормить детей-сирот.

Фото создано при помощи ИИ

Россельхознадзор сообщил о некачественной сметане от омского производителя. Речь идет о продукции индивидуального предпринимателя Лобашева Н. П.

Еще 27 ноября сотрудники ведомства взяли пробы сметаны жирностью 20 % в казенном учреждении для детей-сирот. Более 150 кг продукции туда завезли по контракту для питания воспитанников. Эту сметану исследовали в лаборатории. В продукции нашли дрожжи и плесневые грибы, которых там быть не должно.

– Присутствие подобной микрофлоры указывает на сбои в производственных процессах, возможное нарушение санитарных норм при фасовке или несоблюдение температурных режимов хранения. Товары с признаками порчи несут потенциальные риски для потребителей и подлежат исключению из оборота, – сообщили в Россельхознадзоре.

Вчера Россельхознадзор аннулировал документы на сметану. Владельца продукции и интернат уведомили о том, что ее нельзя есть, а необходимо срочно изъять.

Производителю объявили предостережение о недопустимости таких нарушений. Информацию также направили в Главное управление контрактной системы Омской области и региональное министерство образования, чтобы они приняли меры в отношении поставщика.