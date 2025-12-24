Омский перевозчик выкупил старинный особняк в центре города

Двухэтажное здание «ушло» единственному участнику торгов почти за 15 миллионов.

В среду, 24 декабря 2025 года, на специализированной электронной площадке подведены итоги торгов по продаже двухэтажного исторического особняка, расположенного по адресу: Броз Тито, 5а, неподалеку от остановки «Краеведческий музей».

Начальная стоимость лота составила 14,6 млн рублей. В торгах участвовал только один претендент – индивидуальный предприниматель Виктор Трофимчук, следовательно, цена осталась прежней.

Особняк, находящийся в самом сердце Омска, неподалеку от речного вокзала, представляет собой историческое здание, построенное в 1925–1927 годах. Почти столетие оно использовалось для административных функций, здесь размещался отдел взаимодействия с властями и органами административной практики УМВД. Элементы советской эпохи сохранили свой отпечаток на фасаде здания: пятиконечные звезды, символы серпа и молота напоминают о богатой истории особняка.

Стоит отметить, что Виктор Трофимчук является известным предпринимателем в сфере транспортных услуг. С 2004 года он владеет и управляет ООО «Автотранс», основным профилем которого являются регулярные пассажирские перевозки наземным транспортом в городском и пригородном сообщении. В конце нулевых годов он возглавил еще одну компанию – ООО «Вектор», специализирующуюся на том же виде деятельности, а также зарегистрировался как ИП.

Владельцу особняка предстоит приложить усилия для сохранения памятника архитектуры, однако здание можно приспособить под офисные или административные нужды.