Нет повода не отпраздновать: что отметить в январе, кроме Нового года?

Первый месяц года оказался насыщенным на праздники. «Омск-информ» собрал памятные даты.

В Омске «отгремел» Новый год. Горожане попрощались со старым и вступили в 2026 год. Однако это не повод заканчивать праздник. Это как раз тот случай, когда после главного торжества еще не выветрился кураж, салаты не закончились, а остатки игристых напитков будто шепчут: «Праздников в январе еще много!»

«Омск-информ» подготовил подборку праздников на весь месяц, чтобы не терять радостного запала и закончить январь на веселой ноте.

3 января День мандаринов. Как не трудно догадаться из названия, дата посвящена любимым (особенно зимой) оранжевым цитрусам. Если после Нового года мандарины остались несъеденными, есть повод завершить этот приятный процесс.

Напомним, что нынешние новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Столь долгий отдых сформировался благодаря официальным переносам выходных дней, однако недавно академик РАН назвал их «чрезмерно длинными».