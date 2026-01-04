Нет повода не отпраздновать: что отметить в январе, кроме Нового года?

В Омске «отгремел» Новый год. Горожане попрощались со старым и вступили в 2026 год. Однако это не повод заканчивать праздник. Это как раз тот случай, когда после главного торжества еще не выветрился кураж, салаты не закончились, а остатки игристых напитков будто шепчут: «Праздников в январе еще много!»
«Омск-информ» подготовил подборку праздников на весь месяц, чтобы не терять радостного запала и закончить январь на веселой ноте.
- 3 января День мандаринов. Как не трудно догадаться из названия, дата посвящена любимым (особенно зимой) оранжевым цитрусам. Если после Нового года мандарины остались несъеденными, есть повод завершить этот приятный процесс.
- День памяти княгини Ольги. Дата, посвященная памяти киевской княгини, первой из правителей Руси, официально принявшей христианство. В этот день вспоминают ее роль в становлении русской государственности.
- 5 января Международный разгрузочный день. В эту дату во всем мире принято отказаться от тяжелой пищи и отдать предпочтение легким перекусам. Идеальный вариант, если новогодние запасы оливье уже иссякли.
- 6 января Рождественский сочельник. Это последний день поста перед Рождеством, и верующие готовятся к этому дню как душой, так и телом. В этот день принято очистить свои мысли и провести его в тишине и молитвах, а вечером, после появления первой звезды, собраться всей семьей за праздничным столом.
- 7 января Рождество Христово. Один из главных праздников в православии, посвященный рождению Иисуса Христа. Отмечается церковными службами и семейными традициями.
- 9 января День игры в снежки. Праздник призван напомнить детские игры, которых так мало во взрослой жизни.
- 10 января День санок. Зимние забавы на снежках не закончатся. В Омске много крутых (во всех смыслах) горок, которые ждут покорения. Однако не стоит забывать о мерах безопасности при катании.
- 11 января Всемирный день «спасибо». Календарная дата, призванная напомнить о важности вежливости в общении.
- 12 января День работника прокуратуры РФ. Профессиональный праздник сотрудников российской прокуратуры. Установлен указом президента в честь создания этого государственного органа в 1722 году.
- 13 января Старый Новый год. Под конец новогодних каникул в России принято собраться еще раз, чтобы отметить неофициальный праздник – Новый год по старому стилю (юлианскому календарю). В этот же день, 13 января, отмечается еще один профессиональный праздник – День российской печати, который приурочен к выходу первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.
- 18 января Крещенский сочельник. День накануне Крещения. Традиционно сопровождается постом и подготовкой к церковным обрядам освящения воды.
- 19 января. Крещение Господне (Святое Богоявление). Христианский праздник в память о крещении Иисуса в реке Иордан. Известен традицией массовых купаний в прорубях и освящением воды.
- 21 января. День объятий. В этот день в мире празднуется неофициальный День объятий, направленный на проявление дружеских чувств. А если с Нового года так и не получилось «просохнуть», то в праздничный календарь стоит добавить и День алкогольной зависимости, который отмечается в эту дату.
- 22 января День пивного живота. После Дня алкозависимости можно отметить и этот праздник.
- 23 января День свекрови. Еще один повод для женщин поздравить любимую (или не очень) маму супруга.
- 24 января День госслужащего (чиновника). Отличный праздник, чтобы помянуть добрым словом омских чиновников.
- 25 января Татьянин день (День студента). День святой мученицы Татианы считается праздником российского студенчества.
- Международный день без интернета. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2026 году он выпадает на 25 число. Главная цель праздника – хотя бы один день в году не пользоваться интернетом. Отметим, что в некоторых районах Омска такой праздник можно отмечать круглый год.
- 26 января День супругов. Этот неофициальный праздник посвящен супружеским парам и напоминает о важности семейных уз, давая возможность лишний раз порадовать вниманием и заботой любимого человека.
- 27 января День снятия блокады Ленинграда. Официальная дата, приуроченная к полному снятию блокады Ленинграда в 1944 году. Посвящена памяти подвига жителей и защитников города-героя.
- 28 января Всемирный день безработных. Это день солидарности с теми, кто ищет свое призвание и стремится к профессиональной реализации в стремительно меняющемся мире.
- 30 января День Деда Мороза и Снегурочки. Древний славянский праздник, посвященный традиционным персонажам фольклора и зимних праздников.
- 31 января День рождения русской водки. Дата связана с защитой Дмитрием Менделеевым его диссертации о соединении спирта с водой в 1865 году, что стало основой для возникновения исторической даты.
Напомним, что нынешние новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Столь долгий отдых сформировался благодаря официальным переносам выходных дней, однако недавно академик РАН назвал их «чрезмерно длинными».