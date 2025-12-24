Омск-Информ
·Происшествия

Полный пассажиров трамвай в Омске заволокло дымом

Что произошло, разбираются в депо.

Сегодня утром вагон трамвая № 1 в Омске заволокло дымом. Сначала пассажиры ощутили запах раскаленного металла, потом задымилось одно из сидений.

Как сообщает Telegram-канал «Омский новостной поезд», водитель отключил печку, полил тлеющую обшивку водой и поехал дальше со словами «ничего страшного». Он решил отправиться в депо после того, как доедет до остановки «Полет». Пассажирам пришлось открыть окна, чтобы избавиться от дыма.

В ответ на жалобу омичей в мэрии сообщили, что по данному факту проводится проверка. Трамвайный вагон уже находится в депо.

