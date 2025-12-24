Омские лесники намерены вывести из тени суровый елочный бизнес

За каждым деревцем обещали приглядеть лесники.

Фото создано при помощи ИИ

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области предупредили об ответственности за вырубку новогодних деревьев. Служба перешла на усиленный режим контроля.

Особое внимание уделяется искусственно высаженным молодым хвойным лесам, где деревья достигли высоты около двух метров. Специалисты проверяют эти локации.

И предупреждают, что за каждое срубленное дерево воришка заплатит от 2,5 тыс. рублей за вред, причиненный лесному фонду, от 3 тыс. рублей – административный штраф. Для должностных лиц штрафы достигают 40 тыс. рублей.

Если доказана крупная рубка, то нарушитель может получить реальный срок до семи лет тюрьмы. При использовании техники размер штрафов кратно возрастает.

Контроль организован на всех этапах: от леса до прилавка. Совместно с силовиками лесники проверят и торговые точки.

– Легальность происхождения каждого дерева продавцы обязаны подтвердить пакетом документов, – заявил главный специалист отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) ГУЛХ Александр Дерр. – В него входят: договор на заготовку или покупку деревьев либо договор на очистку и вырубку лесных насаждений, товарная накладная, акт приема-передачи, фитосанитарный сертификат и разрешение на торговую деятельность.

Специалисты надеются таким образом сберечь лесной фонд и легализовать елочный бизнес.