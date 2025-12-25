«Газпромнефть-СМ» подвела итоги волонтерского проекта для людей старшего поколения

Компания завершила очередной этап волонтерского проекта «Здорово вместе!». Ключевым событием стала новогодняя акция для жителей Таврического дома-интерната.

Фото: Дмитрий Верхоробин

В рамках проекта «Здорово вместе!» сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы» организовали для подопечных Таврического дома-интерната в Омской области музыкальное видеопоздравление с теплыми пожеланиями. Над его созданием вместе с волонтерами работали воспитанники подшефного Дома детства имени Г. М. Кравцова и омские музыканты. Запись прошла в профессиональной студии звукозаписи и дополнилась видеоретроспективой совместных мероприятий.

– Волонтерство – важнейшая часть нашей корпоративной культуры, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – С начала 2025 года в проектах приняли участие более 500 человек. С каждым годом все больше сотрудников «Газпромнефть-СМ» присоединяются к добрым инициативам или запускают собственные проекты, находя поддержку компании. Социальная ответственность – это осознанный выбор, который мы делаем каждый день.

Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и объединяет различные форматы помощи людям старшего поколения. Ранее волонтеры «Газпромнефть-СМ» проводили для жителей интерната мастер-классы по мыловарению и экофлористике, организовывали музыкальный квартирник, а также передали учреждению наборы для творчества, предметы первой необходимости и мобильный игровой комплекс с настольными играми.

Поддержку инициативы высоко оценили и на региональном уровне.

– В Омской области ведется системная работа по созданию условий для активного долголетия, – подчеркнула министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – Участие таких компаний, как «Газпромнефть-СМ», позволяет открывать для пожилых людей новые форматы досуга и самореализации, чувствовать свою вовлеченность и значимость.

Проект «Здорово вместе!» продолжит работу и в следующем году, расширяя возможности для общения, творчества и активной жизни людей старшего поколения.