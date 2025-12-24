Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погибли три бойца из Омской области

Одному было 33 года, второму 35. Возраст третьего неизвестен.

На СВО погибли трое военнослужащих из Муромцевского района Омской области. Об этом сообщил сегодня глава района Сергей Казанков.

Один из погибших – младший лейтенант Алексей Змиевский. Он родился 26 июня 1992 года в селе Камышино-Курское. Погиб 10 декабря этого года.

Рядовой Михаил Сластников родился 2 ноября 1989 года в селе Поречье. Погиб 14 июня этого года.

Также на СВО погиб Денис Осинцев. Никаких данных, кроме имени, глава района не сообщает.

·Общество

На СВО погибли три бойца из Омской области

Одному было 33 года, второму 35. Возраст третьего неизвестен.

На СВО погибли трое военнослужащих из Муромцевского района Омской области. Об этом сообщил сегодня глава района Сергей Казанков.

Один из погибших – младший лейтенант Алексей Змиевский. Он родился 26 июня 1992 года в селе Камышино-Курское. Погиб 10 декабря этого года.

Рядовой Михаил Сластников родился 2 ноября 1989 года в селе Поречье. Погиб 14 июня этого года.

Также на СВО погиб Денис Осинцев. Никаких данных, кроме имени, глава района не сообщает.