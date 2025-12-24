На СВО погибли три бойца из Омской области

Одному было 33 года, второму 35. Возраст третьего неизвестен.

Фото: https://t.me/Kazankov55/387

На СВО погибли трое военнослужащих из Муромцевского района Омской области. Об этом сообщил сегодня глава района Сергей Казанков.

Один из погибших – младший лейтенант Алексей Змиевский. Он родился 26 июня 1992 года в селе Камышино-Курское. Погиб 10 декабря этого года.

Рядовой Михаил Сластников родился 2 ноября 1989 года в селе Поречье. Погиб 14 июня этого года.

Также на СВО погиб Денис Осинцев. Никаких данных, кроме имени, глава района не сообщает.