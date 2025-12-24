T2 расширила сеть в Омской области: связь появилась еще в 24 населенных пунктах

Жители 20 районов Омской области получили доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету благодаря расширению сети оператора T2 в малых населенных пунктах региона.

Фото: Диана Иванова

Новые базовые станции заработали в деревнях и селах с численностью населения до 500 человек, расположенных на территории 20 районов области. Доступ к связи получили жители Отрадного Марьяновского района, Глинкино Павлоградского района, Берегового Нововаршавского района, Урусово Саргатского района, а также ряда других малых поселений.

На севере региона оператор подключил к сети деревни Саургачи и Кайнаул Усть-Ишимского района, деревню Фрунзе Тарского района и село Уралы Большеуковского района.

В каждом населенном пункте установлено современное оборудование, работающее в стандартах 2G и 4G. Это позволило жителям пользоваться мессенджерами, онлайн-сервисами, смотреть видео, работать и учиться дистанционно, а также получать государственные услуги в электронном виде. Высокоскоростной мобильный интернет создает дополнительные возможности для развития малого бизнеса и повышения качества жизни на селе.

Кроме голосовых вызовов в сети второго поколения абонентам T2 доступна технология VoLTE – звонки в сети 4G. Она обеспечивает более быстрое соединение, улучшенное качество звука и стабильную связь без помех и задержек.

С начала года оператор T2 обеспечил мобильной связью уже 94 малых населенных пункта Омской области.