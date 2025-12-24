Автобусную остановку в центре Омска завалили снегом по самую крышу

Кто это сделал, неизвестно.

Фото: vk.com/omsk_reg

Автобусную остановку на улице Шебалдина в центре Омска завалили снегом по самую крышу. Это произошло вчера, 23 декабря. О происшествии в соцсетях рассказали горожане.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что дорожная служба тем же вечером выехала на место. Остановку очистили. Снег вывезли.

– При очистке парковки, находящейся поблизости, неустановленные лица произвели складирование снега на территории остановки, – сообщили в УДХБ.

Фото: vk.com/udhbru

Будут ли городские власти искать виновника и наказывать, не сообщается.