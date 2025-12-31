Стало известно, с какими жалобами увозят омичей на скорой в новогоднюю ночь

В целом статистика по вызовам скорой помощи существенно снижается. Но причины каждый год одни и те же.

omskinform.ru

В новогоднюю ночь омичи чаще всего обращаются в больницы с травмами, жалобами на высокую температуру, боли в животе и заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом «Омск-информу» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Год назад омичи набирали номер скорой помощи 268 раз.

– В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в БУЗОО «ССМП» было зафиксировано 268 обращений. Треть вызовов составили травмы, 30 % – повышение температуры, 25 % – жалобы на боли в животе и 25 % – заболевания сердечно-сосудистой системы, – рассказали в минздраве.

В целом за пять лет наблюдается отрицательная динамика по вызовам скорой в Новый год. По сравнению с аналогичным периодом, в ночь на 1 января 2024 года количество таких вызовов уменьшилось на 16,3 %.

В общей сложности за первые сутки 2025 года медицинская помощь в больницах региона была оказана 771 раз, а госпитализация потребовалась всего 8 пациентам.

За этот период было зафиксировано два летальных случая среди взрослых пациентов, однако они были вызваны не экстренными ситуациями.

– Причинами летальных случаев стали тяжелые неизлечимые онкологические заболевания в терминальной стадии, – уточнили в ведомстве.

Ситуация с обращениями детей и подростков за пять лет остается стабильной и колеблется в пределах 37–43. За ночь в больницы самостоятельно обратились 40 несовершеннолетних омичей.

– Большинство самообращений было связано с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, связанными с перееданием, травмами различной локализации, воздействием внешних температур и общим недомоганием, – отметили в минздраве.

Год назад бригады скорой помощи выезжали к детям 24 раза. Половина этих вызовов была связана с высокой температурой, а четверть – с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

– Динамика поступления вызовов скорой помощи к несовершеннолетним пациентам в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января за последние 5 лет относительно стабильна и составляет от 20 до 27 вызовов, – уточнили в ведомстве.

По итогам праздничной ночи, как сообщили в министерстве, в стационары были госпитализированы 10 детей, летальных исходов среди несовершеннолетних зафиксировано не было.