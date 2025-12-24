Омичи массово строят дома на земле по новой схеме

При использовании эскроу-счетов подрядчик получает деньги заказчика после сдачи ему объекта.

Фото: t.me/omsk_minstroy

Жители Омской области стали чаще строить индивидуальные дома с применением эскроу-счетов, заявили в региональном министерстве строительства и архитектуры. С начала года в Омской области было заключено 142 договора строительного подряда с размещением средств заказчиков на таких счетах.

– Омская региональная ипотечная корпорация помогла оформить 13 договоров (из них 3 в Омске, 8 в Омском районе, 1 в Исилькуле и 1 – в Любинском районе), Банк ДОМ.РФ – 45 договоров (15 в Омске, 27 в Омском районе и по одному – в Исилькуле, Любинском и Азовском районах) и Сбербанк – 84 договора, – отметили в минстрое.

В ведомстве пояснили, что с момента открытия эскроу-счета ни заказчик, ни строительная компания не имеют доступа к деньгам на этапе строительства и не могут использовать их не по назначению. В том случае если подрядчик не сдаст дом вовремя, деньги вернутся заказчику.

Использование таких счетов при ИЖС набирает обороты. В 2025 году количество частных домов, возводимых с использованием этого механизма, выросло по стране более чем в три раза и сейчас превышает 16 тыс. объектов. По новой схеме расчетов работают около 4,7 тыс. подрядных организаций.