Новогодние подарки выгодно: советы омичам

Как спланировать бюджет к Новому году, когда цены повышаются? Сбер предлагает четыре варианта, как сэкономить и насладиться праздниками.

Фото: Freepik.com

С каждым днем времени на подготовку к Новому году становится меньше. Многие жители Омска заняты рабочими и бытовыми хлопотами, поэтому им приходится откладывать покупку подарков на последние дни декабря. При этом цены в канун праздников могут вырастать, а выбор товаров – сокращаться. Планирование бюджета и составление списков подарков, а также использование доступных финансовых инструментов помогают снизить расходы даже в самые сжатые сроки.

Совет 1: Составьте список и бюджет

Определите, кому именно вы хотите сделать подарок и примерную сумму на каждую покупку. Это поможет избежать спонтанных и часто необязательных трат.

Совет 2: Используйте действующие акции и программы лояльности

Многие магазины предлагают сезонные скидки. Планируя покупки, обратите внимание на специальные предложения от партнеров банка для владельцев карт Сбера. Это позволяет сократить расходы.

Например, в предновогодний период омичи могут получить повышенный кешбэк до 20 % на технику по карте с подпиской семейства СберПрайм, скидку до 25 % на парфюм или 77 % на ювелирные украшения. Также действуют выгодные условия на доставку продуктов, одежду, детские товары и другие группы товаров. Полный список акций и условия участия доступны в мобильном приложении Сбера.

omskinform.ru

Совет 3: Рассмотрите альтернативы – подарки-впечатления

Иногда вместо материальной вещи больше ценится эмоция. Сертификат на мастер-класс, билет на мероприятие или посещение спа-центра может стать запоминающимся сюрпризом.

Совет 4: Не забывайте о бонусах и кешбэке

При оплате картой Сбера часть средств возвращается бонусами Спасибо. Этими накоплениями можно оплачивать покупки в сервисах экосистемы Сбера и у многочисленных партнеров банка.

– Для многих семей в Омске период перед Новым годом – время не только приятных хлопот, но и увеличения расходов, – рассказала Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбера. – Мы стремимся, чтобы наши сервисы и специальные условия с партнерами были практической помощью в этой ситуации. Повышенный кешбэк, скидки и программы лояльности – это реальная возможность для горожан сделать срочные покупки с большей выгодой прямо сейчас.

Актуальные условия акций, список магазинов-партнеров и правила получения кешбэка доступны в мобильном приложении банка. Сроки проведения акций ограничены.