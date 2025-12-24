Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб житель Омской области

Ему было 44 года.

Завтра, 25 декабря, жители села Знаменского в Омской области проводят в последний путь погибшего на СВО Валерия Потолокова. Прощание с ним планируется в 12:40 у мемориала-памятника воинам-землякам.

Как сообщили в районной администрации, Валерий Потолоков – уроженец деревни Слободы Знаменского района. Родился 27 апреля 1981 года. Погиб 13 января 2025 года, проявив мужество и героизм.

